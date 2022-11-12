Рогозин заявил об уверенности в победе России на Украине

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Бывший глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который в настоящее время находится в зоне боевых действий на Украине, заявил о своей уверенности в победе России. Об этом он сообщил в субботу, 12 ноября.

При этом он отметил, что предстоящая победа будет «трудной и сложной».

— Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой — это просто зомбирование, — добавил Рогозин.

По его словам, от исхода конфликта на Украине зависит будущее России. В связи с этим он призвал граждан помогать фронту и пополнять ряды бойцов, передает РИА Новости.

Накануне Рогозин рассказал, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку силам ДНР.

Для полного завершения специальной военной операции необходимо добиться взятия Киева и перебросить столицу Украины во Львов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил военный эксперт Владимир Гундаров.