Военный эксперт: Для завершения СВО необходимо взять Киев и перебросить столицу Украины во Львов

Фото: Минобороны РФ

Для полного завершения специальной военной операции необходимо добиться взятия Киева и перебросить столицу Украины во Львов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил военный эксперт Владимир Гундаров.

— Рассматривая все варианты исхода специальной военной операции, украинская власть уже готовит себе плацдарм во Львове на территории бывшего штаба Прикарпатского военного округа. Чтобы установить мир, нам нужно обязательно брать Киев, а также откинуть противника от приграничных зон российских регионов, — считает Гундаров.

Эксперт добавил, что ряд зданий в этой части города уже переоборудован под правительственный квартал. Как следствие, Львов станет новой столицей украинской державы, чего ожидает в том числе и Польша.

Эксперт предположил, что установить контроль российских войск в нынешней столице Украины можно с помощью сил из мобилизованного ресурса. Однако на эти цели уйдет от трех до пяти месяцев.

Между тем переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена, военной техники и вооружений на правом берегу не осталось, говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу, 11 ноября. В профильном ведомстве отметили, что потерь среди личного состава ВС нет. Группировка заняла заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции. При этом всем гражданским лицам, также пожелавшим переправиться на левый берег реки, была оказана помощь в эвакуации.