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Бастрыкин поручил расследовать гибель подростка в Ставропольском крае

Араз Салехов
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Бастрыкин поручил расследовать гибель подростка в Ставропольском крае
Фото: СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 12 ноября.

По данным ведомства, 10 ноября в общеобразовательной школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому.

В связи с полученной травмой погиб ученик школы. Бастрыкин поручил представить оперативный доклад, всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, установив причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Также стало известно, что 11 ноября был взят под стражу мужчина, обвиняемый в поножовщине с участием подростка на северо-востоке Москвы.

Обвиняемый 3 ноября устроил драку, в ходе которой использовал нож. Мужчина нанес потерпевшему удар ножом в живот.

Ставропольский край Следственный комитет Александр Бастрыкин
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