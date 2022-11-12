Минобороны: Армия России разбила контратаку иностранных наемников в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении разбили контратаку иностранных наемников, которые пытались остановить наступление войск РФ. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой народной республики пытались остановить продвижение российских войск, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что армии удалось ликвидировать свыше 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

11 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ наносят удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «ВМ» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.