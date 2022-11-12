На участках Ленинградского шоссе с 12 ноября будут недоступны для проезда 1-3 полосы

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Одна-три полосы в зависимости от участка будут недоступны для проезда транспорта с 12 ноября по 1 декабря 2023 года на некоторых участках Ленинградского шоссе из-за проведения строительных работ. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Напоминаем, что с 12 ноября 2022 года по 1 декабря 2023 года на ряде участков Ленинградского шоссе будут недоступны для проезда 1-3 полосы (в зависимости от участка), — говорится в сообщении Дептранса.

До этого сообщалось, что движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках в связи со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей.

Так, с 15 ноября по 31 января движение будет ограничено на участках Полярной улицы и проектируемого проезда № 6204.

Также сообщалось, что движение будет ограничено на участке Молодогвардейской улицы с 13 по 29 ноября по причине строительных работ.