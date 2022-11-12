Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, как проходит первый день ограничений на Замоскворецкой линии, где ведется реконструкция тоннеля. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Все станции метро работают штатно, пассажиров на «Автозаводской», «Орехово, «Красногвардейской» и «Царицыно» бесплатно угощаем горячим чаем, шоколадом и печеньем. Больше 100 инспекторов ЦОМП помогают сориентироваться и построить маршрут, — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что общественный транспорт работает с высокой нагрузкой. К 14:00 12 ноября автобусы КМ доставили до мест назначения около 50 тысяч москвичей.

Около закрытых станций также были введены ограничения на проезд транспорта. Водителям рекомендовали строить маршруты в объезд этих участков.

Участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена закрыли для пассажиров с 12 ноября. Движение поездов не будет осуществляться между станциями «Автозаводская» и «Орехово». На других участках линии поезда курсируют в обычном режиме. Данные ограничения связаны с проведением капитального ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской». Работы запланированы примерно на полгода.