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Приметы и советы

Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние

Евгений Жуков
В мире
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние
Фото: Pexels

Генеральный директор криптобиржи FTX, 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид, потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

— Все состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории, — уточняется в материале.

На «пике» состояние предпринимателя оценивалось в 26 миллиардов долларов, однако уже в начале этой недели оно сократилось почти наполовину.

Накануне криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве. В пресс-службе компании отметили, что банкротство коснется не только FTX, но также ее американского подразделения FTX US, трейдинговой фирмы Alameda Research и еще около 130 компаний, входящих в FTX Group.

До этого стало известно, что европейские страны утвердили новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, согласно которому предполагается ввести запрет на обслуживание криптоактивов россиян.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько выгодно это решение для западных стран и понесут ли потери граждане России.

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