Москвичи могут проголосовать за «Елку Победы» в проекте «Активный гражданин»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Отдать свой голос за финалистов премии «Путеводная звезда» можно в проекте «Активный гражданин» до 23 ноября. Об этом напомнили в пресс-службе Музея Победы.

В финал конкурса прошли лучшие заявки, которые были отобраны профессиональным жюри.

Теперь выбрать лучших смогут жители столицы. Музей Победы вышел в финал сразу в двух номинациях: «Московские впечатления: для детей» и «Московские впечатления: выставки и музеи».

В рамках конкурса музей презентовал проект «Елка Победы», который представляет собой квест по истории для детей до 12 лет. Также в состязании представлены экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Недавно в проекте «Активный гражданин» стартовала акция «Вся Москва за 35 дней», в рамках которой пройдет пять тематических викторин.

Акция проходит в период с 7 ноября по 11 декабря текущего года. Для пользователей подготовили пять викторин на тематических дорожках «История Москвы», «Мой район» и «Достижения столицы». Москвичам предстоит вспомнить периоды становления города, достопримечательности, значимые городские проекты и так далее.