Одесские моряки протестуют из-за невыдачи документов на работу за границей

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Моряки в Одессе вышли на протесты, призывая власти Украины не блокировать выдачу разрешений на работу за границей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным СМИ, моряки протестуют по причине того, что все еще не могут получить разрешение на работу в другой стране, несмотря на наличие постановления правительства.

По словам одного из участников протеста, на каждой акции представители военкоматов раздают протестующим повестки и оказывают психологическое давление, передает РИА Новости.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы. При этом не будет и осеннего призыва.

В декабре прошлого года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас солдат и сержантов срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно тексту документа, призыв в этом году должен был проводиться в периоды с апреля по июнь и с октября по декабрь. Срочники должны были также уйти в запас в вышеуказанные сроки.