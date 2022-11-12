ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на подстанцию в Курской области

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата скинули самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС) в Курской области. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил глава региона Роман Старовойт.

— Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования, — написал он.

Старовойт также добавил, что в некоторых населенных пунктах часть домов оказалась обесточена. На месте происшествия уже работают ремонтные бригады — они восстановят энергоснабжение в ближайшее время, написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько приграничных сел региона попали под обстрел ВСУ. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но появились некоторые проблемы с электроснабжением.

1 ноября приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом Роман Старовойт уточнил, что в результате никто не пострадал.