Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра

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Глава администрации Каховского района Херсонской области Павел Филипчук в субботу, 12 ноября, сообщил, что ее сотрудники покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра.

По словам Филипчука, здание администрации представляет собой объект для потенциальных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому по распоряжению руководства региона ее сотрудники перемещаются в более безопасную зону, откуда они продолжат свою работу.

— Территория округа, которая подлежит обязательной эвакуации, является территорией возможных боевых действий, где сейчас с каждым днем становится все больше военных, — сообщил политик в Telegram-канале администрации Каховского района.

В заключении своего обращения, Филипчук еще раз призвал мирное население эвакуироваться и отправиться в более безопасный район.

Накануне временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий заявил, что руководство региона на текущий момент не рассматривает вопрос об эвакуации местных жителей.

При этом он подчеркнул, что эвакуационные действия будут осуществляться только в самой области. Перемещение мирных жителей на территорию Крыма или в другие регионы Российской Федерации «не предусматривается на сегодняшний день»