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Руководство Запорожской области на текущий момент не рассматривает вопрос об эвакуации местных жителей. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

— Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и (это — прим. «ВМ») будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься, — добавил Балицкий.

При этом он подчеркнул, что эвакуационные действия будут осуществляться только в самой области. Перемещение мирных жителей на территорию Крыма или в другие регионы Российской Федерации «не предусматривается на сегодняшний день», передает слова Балицкого ТАСС.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сосредоточили большое число польских наемников на Запорожском направлении. Он добавил, что среди наемников также много выходцев из Грузии и представителей разных международных террористических группировок.

Кроме того, Рогов предположил, что украинское командование может перебросить часть своего личного состава с Херсонского на Запорожское направление, что усугубит ситуацию в регионе.