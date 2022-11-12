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Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией

Евгений Жуков
В мире
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 12 ноября, подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность самостоятельно принять решение о времени и содержании переговоров с Российской Федерацией. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Кулеба обсудили эффективность дальнейших действий украинской стороны в зоне боевых действий. Госсекретарь в свою очередь еще раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов «остается решением Украины».

Помимо этого, Блинкен отметил твердую приверженность Вашингтона помощи Киеву в смягчении последствий продолжающихся ударов Москвы по объектам критической инфраструктуры, передает ТАСС.

До этого стало известно, что правительство Соединенных Штатов выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и ракеты Stinger.

Новый пакет военной помощи, по словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, имеет «критически важное значение» для Вооруженных сил Украины.

Украина Россия США Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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