Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией

Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 12 ноября, подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность самостоятельно принять решение о времени и содержании переговоров с Российской Федерацией. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Кулеба обсудили эффективность дальнейших действий украинской стороны в зоне боевых действий. Госсекретарь в свою очередь еще раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов «остается решением Украины».

Помимо этого, Блинкен отметил твердую приверженность Вашингтона помощи Киеву в смягчении последствий продолжающихся ударов Москвы по объектам критической инфраструктуры, передает ТАСС.

До этого стало известно, что правительство Соединенных Штатов выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и ракеты Stinger.

Новый пакет военной помощи, по словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, имеет «критически важное значение» для Вооруженных сил Украины.