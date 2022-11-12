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Вдова лидера группы «Звуки Му» Мамонова призналась, что регулярно навещает его могилу

Евгений Жуков
Общество
Вдова лидера группы «Звуки Му» Мамонова призналась, что регулярно навещает его могилу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вдова лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова Ольга рассказала, что на регулярной основе навещает могилу супруга в городе Верее, где он жил последние 20 лет и был похоронен.

— Да все время бываю. Он же в Верее. Я как еду за продуктами, так и это… Близко кладбище. Верея — малюсенький город. Вот кладбище, — цитирует слова вдовы актера «Пятый канал».

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1984 году он основал коллектив «Звуки Му» и с тех пор являлся его бессменным лидером. Помимо музыки, артист известен по ролям в кино, в том числе в фильмах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь».

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из его жизни, которые оказали большое влияние на весь творческий мир.

Мамонов оставил весьма необычное наследство — 19 кошек. Сейчас за ними присматривает его вдова Ольга. По ее словам, на всех животных требуется более килограмма корма в день. Из-за этого она была вынуждена обратиться за помощью к фонду, который занимается вопросами зоозащиты

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