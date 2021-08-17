Зоозащитники захотели отобрать котов у вдовы Мамонова

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музыкант Петр Мамонов оставил весьма необычное наследство — 19 кошек. Сейчас за ними присматривает его вдова Ольга Мамонова. Однако зоозащитники намерены забрать у нее питомцев из-за ненадлежащего ухода. Об этом рассказала активистка Екатерина Дмитриева во вторник, 17 августа.

По словам Ольги Мамоновой, на всех животных требуется более килограмма корма в день. Из-за этого она была вынуждена обратиться за помощью к фонду, который занимается вопросами зоозащиты.

После того как представители фонда посетили загородный дом хозяйки, на нее обрушились с критикой в Сети. Зоозащитники выложили фотографии кошек и попросили помочь с кормом. Однако пользователи восприняли эту информацию как пиар на смерти известного музыканта.

— В тот же день посыпались оскорбления, что я наживаюсь на имени своего покойного мужа. Я попросила активистов удалить информацию о нас, — добавила Ольга.

Но фонд не прекратил следить за ситуацией. Сейчас зоозащитники хотят отобрать у Мамоновой питомцев из-за того, что все они нестерилизованные и больные.

— И мы все же через месяц, когда подрастут котята, постараемся забрать их на стерилизацию даже без ведома хозяйки. Это для их же блага, — заявила представитель фонда Екатерина Дмитриева в беседе с МК.

Ранее Вечерняя Москва писала о финансовом положении Ольги Мамоновой после смерти знаменитого супруга. По словам вдовы, денег на жизнь ей совсем не хватает.