«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура РПЛ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Московский «Спартак» в субботу, 12 ноября, обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 2:1.

У «Спартака» отличились Квинси Промес, забивший с пенальти, а также Данил Пруцев, который забил свой дебютный гол в составе московской команды. У соперников голом отметился Вилсон Изидор.

Красно-белые играли в специальной форме, на которой шрифтом Брайля была нанесена фраза: «Здесь каждый важен». После матча футболки игроков будут переданы в благотворительный фонд.

До этого стало известно, что полузащитник немецкого футбольного клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа, который также имеет российское гражданство, оказался в окончательном списке игроков сборной Камеруна, который поедет на чемпионат мира по футболу в Катар.

Камерунец с ранних лет жил и играл в Российской Федерации, выступая за молодежные команды ЦСКА и «Локомотива». Во взрослом возрасте он защищал цвета махачкалинского «Анжи». Первый вызов в национальную команду Камеруна хавбек получил в марте нынешнего года.