Столкновение двух военных самолетов произошло на авиашоу в Техасе

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Два летательных аппарата столкнулись во время авиашоу в американском штате Техас. По предварительной информации, в результате столкновения самолетов никто из находившихся в воздушных суднах не выжил.

Как сообщает Daily Mail, в бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 на полном ходу в воздухе врезался другой летательный аппарат. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются, пишет РИА Новости.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Столкновение двух самолетов на авиашоу в Техасе

В конце октября истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщили на канале в одной из социальных сетей 388-го авиационного крыла военно-воздушных сил США, размещенного на авиабазе Хилл неподалеку от столицы штата — Солт-Лейк-Сити.

А в середине июля американский истребитель F-18 Super Hornet упал в Средиземное море с борта авианосца «Гарри Трумэн». Упавший за борт самолет удалось поднять, но в ходе инцидента один из моряков получил ранение. Состояние пострадавшего в настоящее время стабильно, его жизни ничего не угрожает.