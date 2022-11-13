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Загитова провела боксерскую тренировку на фоне слухов о поединке с Бузовой

Егор Провоторов
Спорт
Загитова провела боксерскую тренировку на фоне слухов о поединке с Бузовой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова провела тренировочное занятие по боксу, видеофрагменты которого были опубликованы на ее канале в Telegram.

— Просто тренировка, — подписала публикацию спортсменка.

Накануне известный российский спортивный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о проведении переговоров относительно возможного боксерского поединка между фигуристкой Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

В середине сентября Загитова впервые призналась, что завершила свою профессиональную карьеру. Она рассказала, что скучает по большому спорту, и не исключила возможности вернуться.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз высмеял Алину Загитову после ее слов в качестве ведущей на ледовом шоу Татьяны Навки. Неопытная фигуристка много раз подвергалась критике со стороны СМИ и телезрителей за речевые ошибки.

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