Загитова провела боксерскую тренировку на фоне слухов о поединке с Бузовой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова провела тренировочное занятие по боксу, видеофрагменты которого были опубликованы на ее канале в Telegram.

— Просто тренировка, — подписала публикацию спортсменка.

Накануне известный российский спортивный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о проведении переговоров относительно возможного боксерского поединка между фигуристкой Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

В середине сентября Загитова впервые призналась, что завершила свою профессиональную карьеру. Она рассказала, что скучает по большому спорту, и не исключила возможности вернуться.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз высмеял Алину Загитову после ее слов в качестве ведущей на ледовом шоу Татьяны Навки. Неопытная фигуристка много раз подвергалась критике со стороны СМИ и телезрителей за речевые ошибки.