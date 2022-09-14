Загитова призналась, что завершила профессиональную карьеру фигуристки

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые призналась, что завершила свою профессиональную карьеру. Она рассказала, что скучает по большому спорту, и не исключила возможности вернуться.

— Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда я была спортсменкой. Кто знает... Как получится, — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

Спортсменка приостановила выступления с декабря 2019 года. В данный момент она выступает в различных шоу, учится в университете и пробует себя в роли ведущей и корреспондента.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз высмеял Алину Загитову после ее слов в качестве ведущей на ледовом шоу Татьяны Навки. Неопытная фигуристка много раз подвергалась критике со стороны СМИ и телезрителей за речевые ошибки.

1 августа Губерниев заявил, что о существовании российских спортсменов в индустрии фигурного катания будут вспоминать по минимуму, несмотря на предложение тренера Этери Тутберидзе «заморозить» рейтинг фигуристов.