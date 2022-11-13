Британский музыкант Кит Левен скончался на 66-м году жизни

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На 66-м году жизни скончался британский рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен. Информацию об этом распространило издание Deadline в субботу, 12 ноября.

По информации писателя Адама Хаммонда, артист скончался в своем доме в графстве Норфолк еще в пятницу. Долгое время музыкант боролся с онкологией. У него был диагностирован рак печени.

Биограф Хаммонд заявил, что Левен всегда стремился создать «новую парадигму» в музыке и был одним из наиболее новаторских, смелых и влиятельных гитаристов за всю историю рок-музыки, пишет телеканал РЕН.

В минувший вторник, 8 ноября, в возрасте 76 лет скончался основатель и фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Причиной смерти музыканта стала эмфизема легких.

До этого стало известно, что бывший гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор болен раком четвертой стадии без возможности излечения.