Бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор сообщил о раке четвертой стадии

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Бывший гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор болен раком четвертой стадии без возможности излечения. Об этом сам музыкант рассказал в интервью газете The Times.

— Чуть более четырех лет назад у меня была диагностирована четвертая стадия метастатического рака предстательной железы. Многие семьи испытали на себе медленное угасание от этой болезни, и, конечно, мы не стали исключением, — сообщил Тейлор.

При этом он добавил, что его состояние на данный момент не угрожает жизни, однако полностью вылечиться не удастся. Несмотря на терапию, по признанию артиста, его состояние ухудшилось.

О состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, недавно рассказала ее дочь Анна. Она отметила, что болезнь артистки действительно очень серьезна. О диагнозе Заворотнюк стало известно в 2019 году. В конце января ее дочь опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.