Температурные рекорды были побиты в Москве и Петербурге 12 ноября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В минувшую субботу, 12 ноября, в Москве и Санкт-Петербурге были побиты температурные рекорды. Воздух там прогрелся до уровня 11,2-12,3 градусов Цельсия, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Предпоследний день недели принес в российские столицы обновление температурных максимумов. В Петербурге суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 12 ноября теперь составляет 11,2 градуса — это на 0,4 градуса выше прежнего достижения 14-летней давности.

Новый рекорд в российской столице для 12 ноября теперь составляет 12,3 градуса. Это на целых три градуса выше, нежели было в 2010 году, написал Леус на своем канале в Telegram. 12 лет назад ноябрь также был аномально теплым и принес москвичам несколько температурных рекордов.

Накануне Леус рассказал «Вечерней Москве», что в начале предстоящей недели в столичном регионе ожидается теплая погода преимущественно с плюсовыми показателями и небольшим дождем. Однако в середине текущей недели температурный фон постепенно начнет меняться.