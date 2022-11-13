WP: ОАЭ пытались манипулировать американской политикой

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на протяжении долгого времени пытались манипулировать политикой Соединенных Штатов с использованием как легальных, так и нелегальных методов. Этот вывод содержится в подготовленном американскими спецслужбами докладе, содержание которого приводит газета The Washington Post.

По информации источников издания, Абу-Даби пользовался уязвимостями политической системы в США, в том числе касающимися спонсирования предвыборных кампаний к лоббизму, с тем, чтобы повлиять на американскую внешнюю политику Вашингтона в своих интересах. Такая практика охватывала несколько американских администраций.

WP отмечает, что доклад спецслужб является весьма необычным, так как речь идет о попытках вмешательства в политику Соединенных Штатов со стороны дружественного Вашингтону государства.

По информации источников газеты, некоторые виды деятельности Эмиратов в США «больше напоминали шпионаж». В целом, по данным Минюста Штатов, с 2016 года ОАЭ потратили на лоббистскую деятельность в США более 154 миллионов долларов. Еще сотни миллионов долларов были потрачены на пожертвования университетам и исследовательским центрам в стране, пишет ТАСС.

В середине апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов по Эмиратам, чтобы заручиться поддержкой монархии в давлении на Россию в свете ситуации на Украине.