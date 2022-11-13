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Депутат Рады Арахамия спрогнозировал дату начала переговоров между Россией и Украиной

Егор Провоторов
В мире
Депутат Рады Арахамия спрогнозировал дату начала переговоров между Россией и Украиной
Фото: depositphotos

Российская и украинская стороны могут вернуться за стол переговоров во второй половине следующего года. Такое предположение высказал в субботу, 12 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия.

Политик возглавлял украинскую делегацию на предыдущих переговорах с российской стороной. При этом возможное возобновление переговорного процесса он связал с электоральными процессами в России и США.

По словам Арахамии, диалог возобновится тогда, когда электоральные циклы станут работать и в РФ, и в США, то есть примерно во второй половине 2023 года, когда стартует и президентская гонка в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости.

В минувшую субботу, 12 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность самостоятельно принять решение о времени и содержании переговоров с Россией. Помимо этого, глава американского внешнеполитического ведомства отметил твердую приверженность Вашингтона помощи Киеву в смягчении последствий продолжающихся ударов Москвы по объектам критической инфраструктуры.

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