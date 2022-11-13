Глава таможенной службы США ушел в отставку со своего поста

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Глава управления таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов Крис Магнус подал в отставку. Его решение было согласовано с президентом страны Джо Байденом, сообщила в субботу, 12 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сам Магнус накануне заявлял, что его неоднократно вынуждали покинуть свой пост в связи с участившимися случаями незаконного пересечения южной границы США. По его словам, глава службы внутренней безопасности страны грозил чиновнику увольнением, если он не напишет заявление по собственному желанию.

— Президент принял отставку Магнуса, — констатировала Жан-Пьер, слова которой приводит РИА Новости.

В минувший вторник, 8 ноября, спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси допустила свой уход с занимаемой должности из-за недавнего нападения, в результате которого ее муж получил черепно-мозговые травмы.

В конце октября злоумышленник, вооружившись молотком, ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Целью мужчины было нападение именно на конгрессвумен, однако самой Пелоси в этот момент в доме не было.