Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава таможенной службы США ушел в отставку со своего поста

Егор Провоторов
В мире
Глава таможенной службы США ушел в отставку со своего поста
Фото: shutterstock

Глава управления таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов Крис Магнус подал в отставку. Его решение было согласовано с президентом страны Джо Байденом, сообщила в субботу, 12 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сам Магнус накануне заявлял, что его неоднократно вынуждали покинуть свой пост в связи с участившимися случаями незаконного пересечения южной границы США. По его словам, глава службы внутренней безопасности страны грозил чиновнику увольнением, если он не напишет заявление по собственному желанию.

— Президент принял отставку Магнуса, — констатировала Жан-Пьер, слова которой приводит РИА Новости.

В минувший вторник, 8 ноября, спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси допустила свой уход с занимаемой должности из-за недавнего нападения, в результате которого ее муж получил черепно-мозговые травмы.

В конце октября злоумышленник, вооружившись молотком, ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Целью мужчины было нападение именно на конгрессвумен, однако самой Пелоси в этот момент в доме не было.

США Таможня Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте