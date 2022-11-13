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Жителям столицы рассказали об облачной погоде 13 ноября

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Жителям столицы рассказали об облачной погоде 13 ноября
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Облачная погода с прояснениями, а также местами небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в предстоящее воскресенье, 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики отметили, что в дневное время суток в Москве воздух прогреется до 6-8 градусов выше нуля, при этом ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Ожидается западный и северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 7-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 746-751 миллиметр ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В начале предстоящей недели в столичном регионе ожидается теплая погода преимущественно с плюсовыми показателями и небольшим дождем. Однако в середине текущей недели температурный фон постепенно начнет меняться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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