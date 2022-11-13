Месси заявил, что Гвардиола причиняет много вреда футболу

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Аргентинский нападающий французского клуба ПСЖ Лионель Месси рассказал о своем отношении к тренерскому подходу испанского тренера Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

По словам форварда, его бывший наставник «причинил много вреда футболу». Этот вред заключается в том, что тот футбол, в который играют его команды, хотят копировать все.

— Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и передаёт вам свои идеи, — отметил аргентинец, слова которого приводит «Чемпионат».

Месси и Гвардиола до этого работали в каталонской «Барселоне» с 2008 по 2012 годы. Нападающий покинул испанскую команду в 2021 году, перейдя в ПСЖ. Контракт аргентинца рассчитан до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Накануне Лионель Месси отметил, что национальная сборная Аргентины постарается выложиться на максимум на предстоящем мундиале, который стартует в Катаре в следующий понедельник, 20 ноября. Он выразил надежду, что Бог поможет его команде.