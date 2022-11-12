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«Надеюсь, Бог поможет Аргентине»: Месси высказался о предстоящем ЧМ-2022 по футболу

Араз Салехов
Спорт
«Надеюсь, Бог поможет Аргентине»: Месси высказался о предстоящем ЧМ-2022 по футболу
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Нападающий сборной Аргентины и французского клуба «ПСЖ» Лионель Месси обратился к болельщикам накануне чемпионата мира по футболу в Катаре.

— Как и всегда, перед каким-то важным соревнованием мы говорим одно и то же. Я благодарен за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы. Я не сомневаюсь, что мы ничего не отдадим просто так, что все может сложиться наилучшим образом. И я надеюсь, что Бог поможет нам, — сказал он.

При этом Месси отметил, что национальная сборная постарается выложиться на максимум на предстоящем мундиале, сообщает Ole.

9 ноября экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что чемпионат мира 2022 года по футболу должен был пройти в США, но глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе экс-президента Франции Николя Саркози. При этом он назвал Катар ошибочным выбором в качестве места проведения мундиаля.

10 ноября главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик определился с окончательным составом игроков, которые поедут на чемпионат мира 2022 в Катаре. В общей сложности в заявку команды попали 26 футболистов.

Аргентина Лионель Месси Чемпионат мира по футболу
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