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Экс-президент ФИФА Блаттер рассказал, где изначально планировалось провести ЧМ-2022 по футболу

Араз Салехов
Спорт
Экс-президент ФИФА Блаттер рассказал, где изначально планировалось провести ЧМ-2022 по футболу
Фото: Unsplash

Чемпионат мира 2022 года по футболу должен был пройти в США, но глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом в среду, 9 ноября, заявил бывший президент FIFA Йозеф Блаттер.

— Катар — это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали мундиали. Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил мне и сказал, что наш план не будет реализован, — отметил он.

По словам Блаттера, экс-главу UEFA пригласили во дворец французского президента, который попросил Платини: «Попробуйте сделать что-то для Катара, когда будет выбираться хозяин чемпионата мира». Бывший президент FIFA назвал Катар ошибочным выбором, сообщает сайт «Чемпионат.com».

В субботу, 5 ноября, Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и его штабом. При этом футбольный союз разрешил главному тренеру и его помощникам в дальнейшем совмещать работу в главной футбольной команде страны и клубе «Ростов».

Также стали известны города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026 по футболу. Данный турнир впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. В Соединенных Штатах матчи пройдут в Канзас-Сити, Хьюстоне, Атланте, Далласе, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бостоне, Филадельфии, Майами и Ист-Ратерфорде. Футбольные поединки также состоятся в Мексике — Мехико, Монтеррей и Гвадалахара; в Канаде — Ванкувер и Торонто.

Катар США Чемпионат мира по футболу
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