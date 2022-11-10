Сборная Германии по футболу объявила состав на чемпионат мира — 2022

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик определился с окончательным составом игроков, которые поедут на Чемпионат мира 2022 в Катаре.

В общей сложности в заявку команды попали 26 футболистов:

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).

На мундиале германская сборная сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, сообщает сайт «Чемпионат.com».

Накануне бывший президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что Чемпионат мира 2022 года по футболу должен был пройти в США, но глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе экс-президента Франции Николя Саркози. Экс-президент FIFA назвал Катар ошибочным выбором

Кроме того, участником Чемпионата мира в Катаре станет футболист с российским паспортом. Так, полузащитник немецкого футбольного клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа имеет двойное гражданство, он будет выступать за сборную Камеруна.