Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения после обстрелов украинскими военными

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Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в воскресенье, 13 ноября.

— Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро, — сказал он.

По словам Леонтьева, ремонт гидроэлектростанции вряд ли займет несколько месяцев. Вероятнее всего работы продлятся год или больше, точные сроки необходимо уточнять у специалистов. Кроме того, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многие объекты инфраструктуры оказались повреждены, передает ТАСС.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что риск затопления населенных пунктов при возможном подрыве ВСУ Каховской ГЭС сохраняется. При таком сценарии может произойти настоящая гуманитарная катастрофа. Однако имеющиеся военные ресурсы войск РФ вряд ли позволят этому случиться.