Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Объемы индивидуального жилищного строительства в Москве выросли более чем на треть

Полина Долганова
Город
Ефимов: Объемы индивидуального жилищного строительства в Москве выросли более чем на треть
Фото: Пресс-служба

С начала года объемы ввода индивидуального жилищного строительства в Москве возросли на 36,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за период с января по сентябрь в столице население построило 711,2 тысячи «квадратов» жилья.

В жилой застройке доля ИЖС составила 15 процентов и увеличилась за год на 4,8 процентного пункта.

По итогам 2021 года на тысячу москвичей в городе построили 57,3 квадратного метра частного жилья. Столица входит в топ-10 регионов России по скорости темпов прироста ИЖС.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, большинство таких построек возводится в Новой Москве. С января по сентябрь там ввели 680,4 тысячи «квадратов» индивидуального жилья. Росту ввода таких построек в ТиНАО способствует масштабная программа по развитию округа.

Ефимов уточнил, что изначально росту индивидуального жилищного строительства в городе способствовала пандемия коронавируса.

Кроме того, значительную поддержку рынку ИЖС оказали российские власти. Так, с апреля 2020 года жители города получили возможность выкупать землю под своими домами со скидкой в размере 60 процентов.

Недавно сообщалось, что Москва выставит на продажу 10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в ТиНАО. Приобрести участки у города можно двумя способами: на открытом аукционе или без проведения торгов.

Строительство Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте