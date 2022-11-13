Ефимов: Объемы индивидуального жилищного строительства в Москве выросли более чем на треть

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С начала года объемы ввода индивидуального жилищного строительства в Москве возросли на 36,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за период с января по сентябрь в столице население построило 711,2 тысячи «квадратов» жилья.

В жилой застройке доля ИЖС составила 15 процентов и увеличилась за год на 4,8 процентного пункта.

По итогам 2021 года на тысячу москвичей в городе построили 57,3 квадратного метра частного жилья. Столица входит в топ-10 регионов России по скорости темпов прироста ИЖС.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, большинство таких построек возводится в Новой Москве. С января по сентябрь там ввели 680,4 тысячи «квадратов» индивидуального жилья. Росту ввода таких построек в ТиНАО способствует масштабная программа по развитию округа.

Ефимов уточнил, что изначально росту индивидуального жилищного строительства в городе способствовала пандемия коронавируса.

Кроме того, значительную поддержку рынку ИЖС оказали российские власти. Так, с апреля 2020 года жители города получили возможность выкупать землю под своими домами со скидкой в размере 60 процентов.

Недавно сообщалось, что Москва выставит на продажу 10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в ТиНАО. Приобрести участки у города можно двумя способами: на открытом аукционе или без проведения торгов.