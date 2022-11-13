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Площадку для людей старшего поколения обустроили на территории спорткомплекса «Авангард»

Александр Афонин
Город
Площадку для людей старшего поколения обустроили на территории спорткомплекса «Авангард»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33с5 Карта всех событий

На территории спорткомплекса «Авангард» специалисты обустроили площадку для горожан старшего поколения, где они могут посетить специальную фитнес-зону. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

— В последние годы правительство Москвы уделяет большое внимание популяризации активного образа жизни для горожан старшего возраста и создает различные точки притяжения для них, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

Площадь новой зоны составила 872,4 квадратного метра. Площадка расположилась на границе с Измайловским парком. При обустройстве покрытия и дорожек специалисты использовали кальку. Это позволило обеспечить эффект пляжа и сделать тропинки более долговечными, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 ноября сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершают первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса «Авангард». Рабочие обновили системы водо- и газоснабжения, водостока, канализации и связи.

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