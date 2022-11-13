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Москвичам рассказали, как помогают незрячим в Центре социальной интеграции

Александр Афонин
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Москвичам рассказали, как помогают незрячим в Центре социальной интеграции
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой в следующем году отпразднует пять лет с момента открытия. Он начал работу под руководством Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и сегодня помогает трем тысячам человек.

— Идея создать такой центр навеяна моей жизнью. Я сама тотально незрячая, и мне довелось многое пережить. Хочется, чтобы сегодня талантливые люди с особенностями проходили бы свой путь с легкостью, — сказала певица Диана Гурцкая.

Сотрудники центра проводят мероприятия с детьми от пяти лет и взрослыми в возрасте до 35 лет, у которых наблюдаются склонности к творчеству, нарушения органов зрения, слуха и так далее. Всего на их выбор представлено 15 программ, среди которых вокал, хореография и театральная мастерская, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что регистрация в социальной программе «Неограниченные возможности» завершится 31 января. Принять участие могут россияне в возрасте от 18 до 35 лет как с ограниченными возможностями здоровья, так и без них.

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