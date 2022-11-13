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Киев и Вашингтон планируют построить модульный ядерный реактор на Украине

Александр Афонин
В мире
Киев и Вашингтон планируют построить модульный ядерный реактор на Украине
Фото: Unsplash

Украинское и американское правительства намерены построить малый модульный ядерный реактор на территории Украины. Об этом сообщила украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в воскресенье, 13 ноября.

— Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора, — сказала она.

Среди участников проекта числятся украинские и международные компании, среди которых «Энергоатом», международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории и так далее. Кроме того, в качестве партнеров выступает ряд частных предприятий, передает РИА Новости.

До этого газета Global Times сообщила, что представители Республиканской партии высказали беспокойство в связи с зацикленностью администрации президента США Джо Байдена на Украине. В частности, в публикации отмечаются внутренние проблемы страны: инфляция, аборты, иммиграция, преступления и изменение климата.

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