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Представители Республиканской партии высказали беспокойство в связи с зацикленностью администрации президента США Джо Байдена на Украине. Об этом сообщила газета Global Times.

— Белый дом пытается использовать сложившуюся в регионе ситуацию как возможность дисциплинировать европейских союзников, укрепить и расширить НАТО, а также изучить новые возможности для оборонной промышленности США. Но эта зацикленность на Украине помешала руководству сосредоточиться на том, что действительно важно для Штатов, — говорится в материале.

В частности, в публикации отмечаются внутренние проблемы страны — инфляция, аборты, иммиграция, преступления и изменение климата. Кроме того, Вашингтон может потребовать от европейских партнеров усилить финансовую поддержку киевских властей. В материале напомнили, что США потратили на помощь Украине уже более 55 миллиардов долларов.

До этого в The New York Times заявили, что в руководящем составе США возникли разногласия, связанные с решением конфликта на Украине. Так, споры в Вашингтоне начались на фоне промежуточных выборов в США, поскольку республиканцы подняли вопрос о долговечности американской поддержки украинской армии.

Экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что новый состав Конгресса с республиканским большинством в Палате представителей может сократить выделение средств для Украины.

Он напомнил, что республиканцы планируют добиться урезания объемов такой помощи, если получат большинство в Палате представителей и лишат демократов контроля в законодательном органе.