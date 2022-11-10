Экс-сенатор Блэк: Новый Конгресс США не прекратит помощь Киеву, но может сократить ее

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Новый состав американского Конгресса с республиканским большинством в палате представителей, возможно, не прекратит финансирование Украины, но может сократить выделение ей средств. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.

— Я буду удивлен, если они смогут прекратить финансирование, но думаю, выделение средств, возможно, замедлится в результате победы республиканцев в палате представителей, — отметил он.

Экс-сенатор Блэк считает, что в администрации президента США Джо Байдена существует беспокойство из-за растущих антивоенных настроений. Он напомнил, что республиканцы планирует добиться урезания объемов такой помощи, если получат большинство в палате представителей и лишат демократов контроля в законодательном органе, сообщает РИА Новости.

Накануне в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената. Кроме того, проходит избрание губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что американцы не хотят идти на переговоры по Украине, так как ожидают поражения России. Однако эта позиция может измениться после того, как Конгресс станет республиканским.