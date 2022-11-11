NYT: В руководстве США возникли разногласия из-за способа решения конфликта на Украине

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В руководящем составе Соединенных Штатов Америки возникли разногласия, связанные с решением конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова высокопоставленных лиц в Вашингтоне.

— Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, в то время как советники Джо Байдена утверждают, что говорить о переговорах пока рано, — сообщили источники.

Автор статьи Питер Бейкер отметил, что споры в Вашингтоне начались на фоне промежуточных выборов в США, поскольку республиканцы подняли вопрос о долговечности американской поддержки украинской армии, сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока российская армия не покинет территорию республики.

Кроме того, Байден отметил, что Россия и Украина будут «зализывать раны» и решать, готовы ли они к компромиссам, разделившись рекой Днепр. При этом глава США отказывается комментировать, что ожидает ВС РФ и армию Украины в дальнейшем.