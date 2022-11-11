Байден заявил, что конфликт на Украине не закончится до отвода российской армии

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Конфликт на Украине не будет завершен до тех пор, пока российская армия не покинет территорию республики, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу, 11 ноября.

— Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока (президент РФ Владимир — прим. «ВМ») Путин не уйдет с Украины, — заявил Байден. Его слова передает РИА Новости.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что «окно» для мирных переговоров России и Украины появится, «когда и если» линия фронта стабилизируется. Милли также отметил, что если мирные переговоры не состоятся, то США продолжат снабжать киевский режим вооружением.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию.

Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция. По его словам, отношения Москвы и Киева уже достигли критической точки.