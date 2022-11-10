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В Генштабе ВС США заявили, что зимой может появиться «окно» для переговоров РФ и Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Генштабе ВС США заявили, что зимой может появиться «окно» для переговоров РФ и Украины
Фото: Минобороны РФ

«Окно» для мирных переговоров России и Украины появится, «когда и если» линия линия фронта стабилизируется, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в четверг, 10 ноября.

По его словам, переговорное «окно», скорее всего, появится зимой. Милли призвал конфликтующие стороны «ловить момент».

— Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, нужно сделать это, — сказал генерал на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка. Его слова передает CNN.

Милли также отметил, что если мирные переговоры не состоятся, то США продолжат снабжать киевский режим вооружением.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации ВС РФ. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что «ситуация не повторится».

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