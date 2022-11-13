Пригожин прокомментировал казнь экс-бойца ЧВК «Вагнер» украинскими военными

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Казнь якобы бывшего военнослужащего частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ, можно оценить словами «собаке — собачья смерть». Об этом заявил предприниматель, основатель ЧВК Евгений Пригожин в воскресенье, 13 ноября.

— Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья на Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

До этого в Сети распространился видеоролик, где был показан бывший боец ЧВК «Вагнер». Как утверждается, он перешел на сторону ВСУ, что привело к якобы казни.

До этого сообщалось, что британская юрфирма собирается подать в суд на ЧВК «Вагнер» за действия группы на территории Украины. Кроме того, в некоторых СМИ утверждается, что сам судебный процесс поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Позже Пригожин предложил профинансировать иск британской юридической фирмы McCue Jury & Partners. Он подчеркнул, что готов из собственных средств оплатить все затраты на судебное дело.