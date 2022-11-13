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Сыгравший в «Сумерках» актер Тейлор Лотнер женился на медсестре

Александр Афонин
Общество
Сыгравший в «Сумерках» актер Тейлор Лотнер женился на медсестре
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Американский актер Тейлор Лотнер, знаменитый по роли Джейкоба в киносаге «Сумерки», женился на медсестре Тейлор Доум. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По информации издания, церемония бракосочетания прошла 11 ноября в поместье Epoch Estate Wines на окраине городка Пасо-Роблес в Западной Калифорнии. Молодожены решили сыграть свадьбу на закате.

Всего на свадьбу пришло порядка 100 гостей. Наличие других знаменитостей не уточняется. Однако после церемонии пара не стала ничего публиковать в своих социальных сетях и как-либо афишировать событие, передает Газета.ru.

До этого сообщалось, что младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа Тиффани сыграла пышную свадьбу с 25-летним миллиардером Майклом Булосом. Их мероприятие прошло 12 ноября.

В конце октября у певицы Эльвиры Т проходил концерт в Москве, в ходе которого ее парень Александр сделал артистке предложение. Он вышел на сцену, встал на одно колено и достал из кармана коробочку с кольцом. Артистка была удивлена такому повороту событий.

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