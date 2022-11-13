Младшая дочь Трампа вышла замуж за 25-летнего миллиардера

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа Тиффани сыграла пышную свадьбу с 25-летним миллиардером Майклом Булосом. Мероприятие прошло в поместье бывшего главы государства в Палм-Бич, сообщает Daily Mail.

— Младшая дочь бывшего президента Дональда Трампа выглядела великолепно в сияющем платье от Elie Saab с длинными рукавами, фатой. Ее светлые волосы были уложены гладкими волнами, уши украшены серьгами с бриллиантами, — говорится в сообщении.

Свадьба прошла 12 ноября. На мероприятие пришли друзья и близкие дочери экс-президента, среди которых была старшая сестра Иванка, мать Мелания и даже сам Дональд Трампы. Все семейство выглядело сногсшибательно.

По окончании церемонии молодожены провели фотосессию. Они позировали вместе с родителями невесты, передает Пятый канал.

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