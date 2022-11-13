Собянин рассказал о реконструкции площади перед Павелецким вокзалом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Окончание реконструкции площади перед Павелецким вокзалом позволило улучшить транспортную инфраструктуру на участке, а также создать новое общественное пространство для горожан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 13 ноября.

— Долгие годы площадь перед Павелецким вокзалом была заброшена. За несколько лет мы сделали реконструкцию трамвайных путей, перенесли их ближе к вокзалу, изменили схему движения на площади и, самое главное, создали первоклассное общественное пространство для жителей города, — сказал он.

Сегодня на площади расположился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. В рамках работ специалисты привели в порядок прилегающие улицы, спрятали под землю воздушные линии, поставили 30 современных остановок с USB-портами и многое другое. В скором времени рабочие высадят деревья и кустарники, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. Он подчеркнул, что до конца 2022 года будут сданы еще 11 строений.