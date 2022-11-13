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Электробусы и автобусы Москвы не переобуваются на зимнюю резину

Александр Афонин
Город
Электробусы и автобусы Москвы не переобуваются на зимнюю резину
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Электробусы и автобусы Москвы, а также коммерческие перевозчики не используют зимнюю резину — у них всесезонные шины. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— На электробусы и автобусы Мосгортранса и коммерческих перевозчиков не ставят зимнюю резину — шины у них всесезонные, — говорится в сообщении.

Использование всесезонных покрышек имеет ряд преимуществ. Например, транспорт обеспечен надежным сцеплением с дорогой, имеет большую маневренность, а удары и толчки смягчаются. Кроме того, такие шины устойчивы к проколам и порезам, передает Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин рассказал «Вечерней Москве», что в зимний период в машине обязательно должны быть нехитрые аксессуары, такие как распылитель воды и щетка для чистки снега. Однако в некоторых случаях полезно возить с собой и более специфические предметы. Кроме того, в холодный сезон стоит брать с собой специальный аксессуар для измерения давления в шинах.

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