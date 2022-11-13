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Минобороны: Российские войска освободили поселок Майорск на Донецком направлении

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российские войска освободили поселок Майорск на Донецком направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Майорск, расположенный на Донецком направлении спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 13 ноября.

— На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Купянском направлении было пресечено две попытки нападения на подразделения российских войск со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате работы артиллерии и авиации украинские солдаты понесли большие потери, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. По его словам, в регионе ежедневно проходят жестокие бои.

В этот же день Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении разбили контратаку иностранных наемников, которые пытались остановить наступление войск РФ. Армии удалось ликвидировать свыше 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

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