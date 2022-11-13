Папа Франциск процитировал Достоевского во время проповеди на площади Святого Петра

Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск вновь обратился к творчеству классика мировой литературы Федора Достоевского. Понтифик процитировал отрывок из романа «Братья Карамазовы» во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

— Достоевский писал: «...не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», — сказал Франциск.

Понтифик заметил, что именно упорство является проявлением Божьей любви, ведь эта любовь верна и никогда не меняется, передает ТАСС.

До этого Франциск заявил, что любит русских и украинцев и очень привязан к этим народам. По его мнению, русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий». Понтифик добавил, что достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на путь христианства.

Однако эти слова вызвали недовольство посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Она заявила, что Франциск слишком поверхностно читал Достоевского, так как творчество писателя якобы свидетельствует об отсутствии у русских людей гуманизма.

Украинский дипломат добавила, что русским, по ее мнению, «естественно присуща» жестокость.