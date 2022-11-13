«Решила взять аскезу»: Самбурская навсегда отказалась от алкоголя

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Настасья Самбурская приняла решение навсегда завязать с алкоголем. Об этом она в воскресенье, 13 ноября, рассказала в интервью блогеру Надежде Стрелец.

— Я решила взять аскезу относительно алкоголя и сигарет на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, чего не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества, — признается актриса.

По словам Самбурской, отказ от горячительных напитков значительно улучшил ее положение. Так, за этот год у актрисы было уже девять ролей: работы явно стало больше, рассказала Самбурская в интервью на YouTube.

До этого Самбурская признавалась, что разошлась с Кириллом Дыцевичем на седьмой день брака. Актер кричал на девушку и обвинял в том, что она его якобы не любит. После ссоры он заявился в квартиру к актрисе, начал ее оскорблять и ударил по лицу. Чтобы защититься, Самбурской пришлось даже прибегнуть к помощи правоохранителей. Звезда «Универа» зафиксировала побои и написала заявление в полицию, однако, несмотря на все доказательства домашнего насилия, правоохранители проигнорировали сигнал.

Недавно Самбурская встретила новую любовь — стоматолога Глеба Пекли, с которым посетила премьеру фильма «Мой папа — вождь».