WSJ: Салливан советовал Зеленскому подумать о реалистичных позициях на переговорах

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал руководству Украины подумать о реалистичной позиции перед переговорами с Россией. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно источнику издания, Салливан мог советовать президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть свои позиции касательно Крыма. Киеву следует перед переговорами с Москвой мыслить более реалистично, передает газета.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность самостоятельно принять решение о времени и содержании переговоров с Россией.

Помимо этого, глава американского внешнеполитического ведомства отметил твердую приверженность Вашингтона помощи Киеву в смягчении последствий продолжающихся ударов Москвы по объектам критической инфраструктуры.

До этого сообщалось, что администрация президента США в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Как утверждает издание, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.