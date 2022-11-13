Рогозин: России необходимо идти до конца на поле боя

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России необходимо идти до конца во время проведения специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал в воскресенье, 13 ноября, бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Это экзистенциальный выбор для нашей Родины: либо мы, либо они. Мы сегодня сошлись в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивацией нашей должно быть движение до конца, — заявил он.

Рогозин отметил, что солдаты обеих сторон конфликта имеют высокую мотивацию, отступать никто не намерен. Он также призвал правильно и серьезно оценивать противника, передает РИА Новости.

Вооруженные силы России наносят удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.

Дандыкин в беседе с «ВМ» также объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.